СМИ раскрыли объем средств россиян в британских офшорах

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Общий объем средств, которые граждане РФ хранят в британских офшорах - на Виргинских и Каймановых островах - составляет 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Об этом пишет РБК, ссылаясь на газету Sunday Times и материалы британской неправительственной организации Global Witness, борющейся с нарушениями прав человека и политикой стран, экспортирующих природные ресурсы.

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Экономика СМИ: российские чиновники вывели миллиарды рублей в офшоры

Отмечается, что данная сумма в пять раз превышает ту, которую россияне разместили в самой Британии. При этом 30 миллиардов фунтов из них приходится лишь на Британские Виргинские острова.

По словам экспертов Global Witness, всего за последние десять лет через британские территории из РФ прошли 110 миллиардов фунтов. Таким образом, Британия, как заметили аналитики, стала вторым по популярности направлением для российских офшорных инвестиций — лидирует Кипр.

Напомним, ранее британский премьер Тереза ​​Мэй, обещала заморозить все находящиеся в стране российские активы и средства в ответ на отравление 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В причастности к инциденту Лондон обвиняет Москву.

Позднее группа депутатов парламенте Великобритании объявила о намерении потребовать от британских властей принять закон, согласно которому заморские территории должны будут обязать раскрывать личности бизнесменов, хранящих активы в их юрисдикции. Один из авторов инициативы отметил, что подобная мера была направлена на то, чтобы раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги в британских офшорах.