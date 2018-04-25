СМИ: российские чиновники вывели миллиарды рублей в офшоры

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Росфинмониторинг обнаружил сомнительные операции в офшорах на миллиарды рублей. По словам главы ведомства Юрия Чиханчина, с ними связаны российские чиновники, пишет Life.

Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика" заявил, что была установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, "в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти разных уровней".

Он добавил, что в ходе изучения "панамского", "райского" и "английского" досье стало известно, что под контролем россиян находятся тысячи иностранных компаний.

Итоги исследования ведомства направлены в правоохранительные органы.