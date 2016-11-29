СМИ сообщили о падении уровня пенсий ниже прожиточного минимума в 2018 году

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Благосостояние российских пенсионеров в ближайшие три года будет существенно снижаться. А в 2018 году размер социальных пенсий и вовсе окажется ниже прожиточного минимума, сообщает RT со ссылкой на " Газету.RU ".

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Экономика "Перелом" российской экономики увидели в Госдуме Федеральные СМИ, делая данный вывод, ссылаются на расчеты Пенсионного фонда. В частности, уточняется, что в 2018 году социальные пенсии в стране составят 97,8% от прогнозируемого прожиточного минимума пенсионера – это 9159 рублей к 9364 рублям.

По прогнозам ПФР, в 2019 году положение дел несколько исправится и итоговое соотношение составит 102%.

Относительно размера пенсии по старости отмечается, что она "ужмется" на 12,2% по отношению к прожиточному минимуму. Итоговое соотношение пенсии с прожиточным минимумом для данной группы населения к 2019 году, как ожидается, упадет со 161% до 150%.