Совет федерации наделил президента полномочиями по блокировке счетов и заморозке активов
Часть этих полномочий глава государства может передавать правительству и Банку России
Совет федерации принял законопроект о полномочиях президента по введению специальных мер на финансовом рынке. Об этом сообщают «Ведомости».
Документ позволяет президенту РФ устанавливать запреты и ограничения на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также особенности исполнения отдельных обязательств, включая изменение валюты, обязательства и проведение зачёта требований по ним.
Также в список мер входят:
резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций;
регистрация осуществляемой или планируемой сделки (операции);
обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ;
замораживание (блокирование) денег и иного имущества;
лимитирование объёмов проводимых валютных операций.
Отмечается, что часть своих полномочий президент сможет передавать правительству и Банку России.