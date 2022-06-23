Совет федерации наделил президента полномочиями по блокировке счетов и заморозке активов

Совет федерации принял законопроект о полномочиях президента по введению специальных мер на финансовом рынке. Об этом сообщают «Ведомости».

Документ позволяет президенту РФ устанавливать запреты и ограничения на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также особенности исполнения отдельных обязательств, включая изменение валюты, обязательства и проведение зачёта требований по ним.

Также в список мер входят:

резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций;

регистрация осуществляемой или планируемой сделки (операции);

обязательная продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ;

замораживание (блокирование) денег и иного имущества;

лимитирование объёмов проводимых валютных операций.

Отмечается, что часть своих полномочий президент сможет передавать правительству и Банку России.