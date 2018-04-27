Совфед сообщил, сколько денег незаконно вывезли из РФ за 17 лет

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что свыше 430 миллиардов долларов США было незаконно вывезено из России с 2000 по 2017 год, согласно независимым оценкам, сообщает РИА Новости.

"По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", - сказал он в интервью.

Незаконный вывод капитала из РФ, по словам сенатора, является одной из ключевых проблем, решение которой значительно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в разных секторах экономики.

Бондарев добавил, что в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности предлагают ряд мер по совершенствованию действующего законодательства - создание "новых правовых и организационных механизмов", усовершенствование системы организационного и информационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформу системы банковского надзора.