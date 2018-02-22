Совокупный долг российских регионов снизился на 2% впервые за семь лет

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Впервые с 2010 года совокупный долг российских регионов сократился на 2%. Об этом пишет Life со ссылкой на Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

Согласно результатам исследования, долг снизился благодаря большому количеству облигационных займов, которые также побили семилетний рекорд. Их прирост составил 20%, или 91 миллиард рублей.

В исследовании сказано, что объем задолженности по облигациям (547 миллиардов рублей) стал рекордным с 2010 года. "А на рынке появилось много новых имён", — цитирует издание сообщение.

В агентстве отметили, что в минувшем году объем размещений облигаций составил 199,3 миллиарда рублей. Его рост связан со снижением ставок на рынке. Таким образом, туда вышли даже регионы-новички, которые не размещали ранее ценных бумаг или делали это давно.

В заключение сказано, что совокупные доходы регионов РФ в минувшем году возросли на 9%, или на 775 миллиардов рублей.