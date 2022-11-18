Союз промышленников Алтайского края отмечает 25-летие

Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов поздравил коллег из Союза с 25-летним юбилеем. Одно из главных деловых объединений региона празднует день рождения в ноябре 2022 года.

«Дорогие друзья! Союз промышленников создавался 25 лет назад. Время его зарождения выпало на непростой для нашей страны исторический период. Перестраивалась вся хозяйственно-политическая система, при этом каналов для конструктивного взаимодействия участников бизнес-сообщества и органов власти остро не хватало. Союз промышленников формировался как общественный орган, объединяющий представителей промышленности Алтайского края и защищающий интересы этой отрасли экономики. Его главной миссией стала консолидация сил промышленников на благо развития нашего региона», — сказал Сергей Ферапонтов.

Он напомнил, что сегодня Союз промышленников включает 140 организаций и предприятий различных форм собственности: производственные компании, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, банки, страховые компании, научные объединения — все, кто заинтересован в развитии и процветании промышленности и экономики края в целом.

«Я много лет являюсь членом Правления Союза промышленников Алтайского края и знаю работу объединения не понаслышке. Развивая принцип содружества предприятий различных отраслей, представляя интересы практически всех направлений бизнеса и объединяя лучших его представителей, Союз промышленников за эти годы внёс большой вклад в сохранение и развитие промышленного потенциала региона. У объединения выстроены партнёрские отношения с органами государственной власти, его члены активно участвуют в экономической и общественной жизни региона, предлагают актуальные инициативы и осуществляют важные проекты», — подчеркнул Ферапонтов.

Все эти достижения были бы невозможны без грамотной организации работы Союза, уверен он. На протяжении всей истории Союза его возглавляли целеустремлённые, высокопрофессиональные люди, неравнодушные к жизни и судьбе родного региона. Все помнят и ценят заслуги прежних руководителей объединения разных времён — Вадима Каргаполова, Александра Жаркова, Евгения Ганемана. Их дело на достойном уровне продолжают сегодня председатель Правления Виктор Герман и исполнительный директор Виктор Мещеряков. Благодаря их усилиям объединение эффективно отстаивает интересы промышленной отрасли, поддерживают конструктивный диалог бизнеса и власти, генерирует идеи и добивается значительных результатов в своей деятельности.

«Уважаемые коллеги, примите поздравления с 25-летием образования Союза промышленников! Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в осуществлении самых смелых планов!» — сказал Сергей Ферапонтов.