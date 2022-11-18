Союз промышленников Алтайского края отмечает 25-летие
С этим событием объединение поздравил руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов
Руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов поздравил коллег из Союза с 25-летним юбилеем. Одно из главных деловых объединений региона празднует день рождения в ноябре 2022 года.
«Дорогие друзья! Союз промышленников создавался 25 лет назад. Время его зарождения выпало на непростой для нашей страны исторический период. Перестраивалась вся хозяйственно-политическая система, при этом каналов для конструктивного взаимодействия участников бизнес-сообщества и органов власти остро не хватало. Союз промышленников формировался как общественный орган, объединяющий представителей промышленности Алтайского края и защищающий интересы этой отрасли экономики. Его главной миссией стала консолидация сил промышленников на благо развития нашего региона», — сказал Сергей Ферапонтов.
Он напомнил, что сегодня Союз промышленников включает 140 организаций и предприятий различных форм собственности: производственные компании, учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, банки, страховые компании, научные объединения — все, кто заинтересован в развитии и процветании промышленности и экономики края в целом.
«Я много лет являюсь членом Правления Союза промышленников Алтайского края и знаю работу объединения не понаслышке. Развивая принцип содружества предприятий различных отраслей, представляя интересы практически всех направлений бизнеса и объединяя лучших его представителей, Союз промышленников за эти годы внёс большой вклад в сохранение и развитие промышленного потенциала региона. У объединения выстроены партнёрские отношения с органами государственной власти, его члены активно участвуют в экономической и общественной жизни региона, предлагают актуальные инициативы и осуществляют важные проекты», — подчеркнул Ферапонтов.
Все эти достижения были бы невозможны без грамотной организации работы Союза, уверен он. На протяжении всей истории Союза его возглавляли целеустремлённые, высокопрофессиональные люди, неравнодушные к жизни и судьбе родного региона. Все помнят и ценят заслуги прежних руководителей объединения разных времён — Вадима Каргаполова, Александра Жаркова, Евгения Ганемана. Их дело на достойном уровне продолжают сегодня председатель Правления Виктор Герман и исполнительный директор Виктор Мещеряков. Благодаря их усилиям объединение эффективно отстаивает интересы промышленной отрасли, поддерживают конструктивный диалог бизнеса и власти, генерирует идеи и добивается значительных результатов в своей деятельности.
«Уважаемые коллеги, примите поздравления с 25-летием образования Союза промышленников! Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в осуществлении самых смелых планов!» — сказал Сергей Ферапонтов.