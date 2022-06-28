Специалисты ООО «Алтайские колбасы» прошли обучение по бережливому производству

Коллектив компании ООО «Алтайские колбасы» прошёл обучение по программам «Основы бережливого производства», «5С на производстве», «Производственный анализ», «Реализация проектов по улучшению», а также стратегическая сессия по декомпозиции целей и эффективному инфоцентру. Кроме того, сотрудники предприятия отучились на «Фабрике процессов», побывали на «модельном предприятии» УК «АЗПИ» — и всё это с активным и непосредственным участием директора.

«Должен заметить, что такая отдача и заинтересованность руководителя компании уже является половиной успеха реализации проекта. Впереди у команды „Алтайских колбас“ активная фаза реализации проекта, хочется пожелать им такого же азарта и неугасаемого духа, как и во время обучений», — отметил руководитель проекта РЦК Константин Трегуб.

Напомним, базовое обучение проводится на первом этапе реализации проекта «Производительность труда», на котором происходит также выбор пилотного потока для оптимизации производственного процесса.

Второй этап — «Диагностика и планирование» — длится три месяца. За это время эксперты нацпроекта совместно с рабочей группой предприятия проводят углубленный анализ пилотного потока, а также составляют план мероприятий по его улучшению.

Ещё три месяца занимает третий этап — «Внедрение улучшений». На этом этапе реализуется утверждённый план мероприятий, а также создаётся проектный офис, функции которого — открытие потоков для охвата всего предприятия.

На четвёртом этапе — «Тиражирование» — рабочая группа компании, получив от экспертов необходимые знания и навыки, начинает самостоятельно проводить улучшения по всем потокам в течение последующих двух с половиной лет. При необходимости они могут обратиться за консультациями к экспертам нацпроекта.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.