Спрос на наличные в России может вернуться к допандемическому уровню

Спрос на наличные деньги может вернуться к допандемическому уровню в России. Согласно данным аналитиков Центробанка, по итогам 2020 года объем наличных в обращении превысит сумму 13 трлн рублей.

Согласно аналитическому комментарию ведомства, по состоянию на 1 декабря 2020 года сумма наличных денег вне банковской системы составляла 12,135 трлн рублей. Месяцем ранее, 1 ноября, этот показатель равнялся 12,158 трлн рублей. Причем впервые отметка в 12 трлн рублей была превышена осенью этого года.

"В ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении сократился, а годовые темпы его прироста замедлились, что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии", – пишет Центробанк.