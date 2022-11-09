Спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября
Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ
Спрос на кредиты вырос на 25% по сравнению с первой половиной месяца и на 5% - со второй половиной сентября, сообщает ВТБ. Всего за десять месяцев с начала года объём розничного кредитования в банке превысил 1,33 трлн рублей.
Чаще всего во второй половине месяца россияне обращались за автокредитами. С 17 октября ВТБ выдал на покупку транспортных средств примерно 3,5 тыс. кредитов, что почти в два раза превысило результат начала месяца. Объём сделок в этот период составил 3,3 млрд рублей. В целом по итогам десяти месяцев более 41,6 тыс. автолюбителей получили в банке финансирование на 51 млрд рублей.
В сегменте ипотечного кредитования объём продаж во второй половине месяца увеличился почти на треть. С 17 октября банк провёл порядка 9,3 тыс. сделок почти на 42 млрд рублей. Всего за месяц было оформлено около 17 тыс. кредитов на 74 млрд рублей.
Спрос концентрировался, в первую очередь, в сегменте вторичного жилья, доля которого по итогам октября достигла 70% - это рекордный показатель за последние несколько лет. С начала года ВТБ оформил около 166 тыс. ипотечных кредитов на 755 млрд рублей.
Спрос на потребительские кредиты в конце октября также показал рост. По сравнению с первыми неделями месяца количество выдач выросло на 12%, а их объём — на 17%. Объём выдач по итогам октября достиг 69 млрд рублей, а за десять месяцев ВТБ выдал 895 тыс. кредитов на 531 млрд рублей.
«Начало октября характеризовалось „охлаждением“ на рынке розничного кредитования — многие клиенты поставили на „паузу“ свои сделки. Ситуация стала меняться во второй половине месяца. Во-первых, стабилизировалось общее положение на рынке, заёмщики стали возвращаться к ранее запланированным покупкам. Во-вторых, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку без изменений и позволил банкам избежать повышения ставок по кредитам. В связи с этим продажи второй половины октября значительно компенсировали замедление рынка в предыдущий период, и мы надеемся на продолжение этого тренда уже в ноябре. Первые дни месяца демонстрируют повышенную активность заёмщиков», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.