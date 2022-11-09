Спрос на розничные кредиты вырос во второй половине октября

Спрос на кредиты вырос на 25% по сравнению с первой половиной месяца и на 5% - со второй половиной сентября, сообщает ВТБ. Всего за десять месяцев с начала года объём розничного кредитования в банке превысил 1,33 трлн рублей.

Чаще всего во второй половине месяца россияне обращались за автокредитами. С 17 октября ВТБ выдал на покупку транспортных средств примерно 3,5 тыс. кредитов, что почти в два раза превысило результат начала месяца. Объём сделок в этот период составил 3,3 млрд рублей. В целом по итогам десяти месяцев более 41,6 тыс. автолюбителей получили в банке финансирование на 51 млрд рублей.

В сегменте ипотечного кредитования объём продаж во второй половине месяца увеличился почти на треть. С 17 октября банк провёл порядка 9,3 тыс. сделок почти на 42 млрд рублей. Всего за месяц было оформлено около 17 тыс. кредитов на 74 млрд рублей.

Спрос концентрировался, в первую очередь, в сегменте вторичного жилья, доля которого по итогам октября достигла 70% - это рекордный показатель за последние несколько лет. С начала года ВТБ оформил около 166 тыс. ипотечных кредитов на 755 млрд рублей.

Спрос на потребительские кредиты в конце октября также показал рост. По сравнению с первыми неделями месяца количество выдач выросло на 12%, а их объём — на 17%. Объём выдач по итогам октября достиг 69 млрд рублей, а за десять месяцев ВТБ выдал 895 тыс. кредитов на 531 млрд рублей.