Спрос на вторичное жилье на Алтае вернулся к уровню начала года

Рынок ипотеки растёт уже несколько месяцев подряд, несмотря на летний сезон и традиционный период отпусков. Так, за восемь месяцев 2022 года жители двух Алтаев только в ВТБ оформили более 2,2 тысячи жилищных кредитов на 5,9 млрд рублей.

«Очередное снижение ставок по базовым программам, прошедшее в конце июля, существенно поддержало вторичный рынок. Продолжает реализовываться отложенный спрос первого квартала: в августе объём сделок по сравнению с июлем вырос ещё на 20%. При этом остаются популярными и программы льготной ипотеки: их доля в общем объёме выдач сохраняется на уровне 30% в течение последних трёх месяцев», — рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В августе около 70% объёма выдач ипотеки ВТБ в регионе пришлось на стандартные предложения банка. Таким образом, уровень спроса на вторичное жильё вернулся к значениям начала года, что говорит о возобновлении интереса к этой категории недвижимости.

В целом по итогам восьми месяцев доля льготных программ в общем объёме выдач ВТБ в регионах Алтая превысила 40%. Около 1,3 млрд рублей жители края получили в рамках ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году, ещё 1,2 млрд рублей выдано по программе семейной ипотеки.