Спрос россиян на золото в 2022 году вырос в 10 раз

Спрос россиян на покупку золота вырос в 10 раз после принятых стимулирующих мер в 2022 году. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на ежегодном совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями.

«У нас реализация золота населению выросла в 10 раз с момента принятия тех мер. Конечно, золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов лежит там по банкам в огородах и так далее», — сказал Моисеев.

Напомним, что в марте президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков.