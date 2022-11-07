Стабильно в топе. Альфа-Банк в пятый раз стал лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк пятый год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2022. Эксперты отметили широкий выбор преимуществ для клиентов, выгодные условия, технологичность решений для клиентов и заботливый сервис.

Рейтинг составлен на основе ежегодного исследования аналитической компании Frank RG. Банк также занял второе место в новой номинации «Лучший банк для клиентов top affluent».

Ранее Альфа-Банк первым в мире разработал технологичный сервис для путешественников. С ним можно бесплатно посещать рестораны и кафе в любых российских аэропортах. Кроме того, клиентов Альфа-Премиум ждёт бесплатное обслуживание первые три месяца, выгодные ставки по вкладам и возможность решить любой вопрос к банку в режиме 24/7.

В ноябре попробовать преимущества Альфа-Премиум можно бесплатно: банк предложил в подарок всем новым клиентам пять премиальных тревел-сервисов. В их числе — визит в любой ресторан в российском аэропорту, визит в бизнес-залы аэропортов и вокзалов по всему миру, один трансфер или поездка на такси, консьерж-сервис с неограниченным количеством обращений и годовое страхование семьи в поездках по России и за рубежом.

АО «Альфа-Банк»