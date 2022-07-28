Стало известно, кому достанутся миллиарды тонн золота и платины на квадриллионы долларов

Американская компания AstroForge в 2023 году отправит в космос аппарат для добычи драгоценных металлов из астероидов при помощи новой технологии, сообщает РИА Новости.

По оценкам учёных, в Солнечной системе около 2 млн астероидов. Один из самых больших — астероид Психея, который почти целиком состоит из железа и никеля, и если его переработать, то стоимость одного лишь железа составит квадриллионы долларов. Кроме того, в нём около 110 млрд тонн золота и платиноидов — рутения, родия, палладия, осмия, иридия и платины.

Кстати, НАСА в ближайшие два года планирует отправить к Психее исследовательскую миссию, поскольку в агентстве всерьёз рассматривают этот объект как номер один для добычи полезных ископаемых в космосе.

AstroForge пока не рассказывает, в чём заключается их технология. Принцип добычи описан кратко: «Вместо того чтобы тащить весь астероид, мы разбиваем его, обогащаем на месте и возвращаем на Землю только ценную составляющую».

«Для обкатки технологии в условиях невесомости на низкую околоземную орбиту отправят тестовую версию добычного аппарата в виде кубсата — небольшого спутника массой двести килограммов. AstroForge уже заключила договор на его производство с британской OrbAstro. На орбите аппарат, как ожидают, будет извлекать платину из образца руды, доставленного с Земли», — сообщает агентство.

Примечательно, что до AstroForge проектами по добыче полезных ископаемых на астероидах занимались две другие американские компании — Planetary Resources и Deep Space Industries (DSI). В начале 2019 года обе перестали существовать.

Между тем, как отмечают эксперты, у AstroForge есть шансы на успех, поскольку за эти годы появились новые технологические решения от таких американских компаний, как SpaceX и Blue Origin, которые работают над снижением стоимости отправки на орбиту груза.

По мнению создателя и директора инвестиционного фонда Orbita Capital Partners Евгения Кузнецова, космос вскоре станет доступным для огромного количества промышленных проектов. Другое дело, кому в итоге достанутся миллиарды тонн золота и платины на квадриллионы долларов.