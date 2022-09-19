Стало известно, кому на Алтае платят меньше всего

Жители Алтая зарабатывают в среднем 41,1 тыс. рублей — это на 24% ниже, чем в целом по стране, сообщает «КП-Барнаул» со ссылкой на hh.ru.

«Самые низкооплачиваемые вакансии — работники ресторанно-гостиничного комплекса (35,6 тыс. рублей), госслужащие и кадры из сферы образования (34,5 тыс.) и домашний персонал (27,6 тыс.)», — выяснили аналитики.

Самые большие зарплаты у управляющих и руководителей (54,5 тыс. рублей), специалистов по консультированию (49,9 тыс.) и специалистов по добыче сырья (48,8 тыс.).

Ранее Алтайский край занял 82 место из 85 в рейтинге регионов по доле работников с зарплатой выше среднего.