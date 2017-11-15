Стало известно, на сколько к Новому году подешевеют мандарины и апельсины

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Снижение цен на мандарины и апельсины ожидается в России перед Новым годом, сообщают "Известия" со ссылкой на прогноз аналитического отдела Плодоовощного союза.

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Так, предполагается, что мандарины подешевеют перед праздниками на 20%, а апельсины — на 15,5%.

Падение цен связывают с тем, что сбор цитрусовых начинается в ноябре. Кроме того, поставщики традиционно увеличивают закупки этих фруктов на фоне роста спроса.

Руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин, давая прогноз относительно цен на мандарины перед Новым годом, отметил: "Могу сказать, что в декабре все поставляемые в Россию мандарины упадут в цене примерно на 20%. То есть за 1 кг абхазских фруктов потребители в среднем будут отдавать 60 рублей, а за 1 кг турецких и марокканских — 88 рублей".

Что касается апельсинов, то в декабре 1 кг обойдется потребителям примерно в 90 рублей, полагает представитель Плодоовощного союза.