Стало известно, у кого в 2020 году вырастут зарплаты

В 2020 году работодатели планируют повысить зарплаты специалистам IT-сферы, продавцам, кассирам, строителям и сотрудникам производств, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", который занимается подбором персонала.

По прогнозам, в следующем году зарплаты россиян вырастут примерно на 7-9%, а IT-специалисты станут получать на 10-12% больше.

В исследовании говорится, что во многих массовых профессиях уровень зарплат по-прежнему невысокий. Сотрудникам попросту не хватает денег, чтобы удовлетворить жизненные потребности. В связи с этим специалисты "Работа.ру" пришли к выводу, что компании из сфер строительства, производства и ретейла в 2020-м году повысят зарплату своему персоналу.

Эксперты полагают, что в 2020-м реальный рост оплаты труда произойдет примерно в 25% компаний.