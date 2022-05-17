Ставки ниже, лояльность выше: чем отличается долгосрочный заем от краткосрочного

Сейчас на финансовом рынке россиянам доступны разные программы: от ипотеки на несколько десятков лет до займов «до зарплаты» на долгий срок. Даже в одной микрофинансовой организации программ может быть довольно много. Чтобы заём не стал причиной финансовых проблем в будущем, важно знать, чем они отличаются. Вместе с финансовой группой «Содействие» мы составили подробную инструкцию для тех, кто решил обратиться в МФО.

Сходства и различия займов

В 2021 году доля займов «до зарплаты» в совокупном портфеле МФО выросла на 1,7% — с 54 до 77 млрд рублей. Доля среднесрочных займов увеличилась на 3,6% — со 134 млрд рублей до 189 млрд рублей, следует из обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов, опубликованных Центробанком. На сегодняшний день спрос на займы продолжает расти.

Стоит отметить, что все программы в различных микрофинансовых организациях имеют одну общую черту. Это простота их оформления, ведь требования к заёмщикам у большинства МФО минимальные. Но если сравнить сроки и суммы кредитования, у долгосрочных и краткосрочных программ даже в одной микрофинансовой организации могут быть значительные отличия.

Долгосрочные займы отличаются более лояльной процентной ставкой и большей максимальной суммой — в некоторых компаниях взять в долг можно до 500 тысяч рублей наличными. Конечно, срок кредитования в этом случае тоже будет дольше.

Кроме того, в отличие от «краткосрочных» займов, кредиты на более долгий срок делятся на несколько регулярных платежей. Это удобно, но нужно убедиться, что у вас будут деньги и вы сможете своевременно вносить платежи по графику.

Также некоторые МФО дают возможность продлевать долгосрочные займы или гасить их досрочно без штрафов. Это ещё один их важный плюс перед займами «до зарплаты».

Какой заём лучше выбрать?

Все зависит от целей заёмщика. Так, деньги «до зарплаты» выручат, если средства срочно понадобились на самые неотложные нужды: купить лекарства или оплатить лечение, починить автомобиль, заплатить за школу или детский сад. Но учитывайте, что вернуть нужно будет более крупную сумму, чем вы взяли. Поэтому если есть возможность, лучше занять денег у друзей или родственников.

А вот долгосрочный заём не несёт такой большой нагрузки по переплате, гасится частями и может использоваться как обычный потребительский кредит. Например, деньги можно потратить на ремонт или покупку дорогой техники, с той лишь разницей, что получить заём намного проще даже с плохой кредитной историей.

Некоторые предприниматели также обращаются к микрофинансовым организациям, чтобы получить деньги для развития бизнеса (обратиться можно и как юридическое, и как физическое лицо). Это станет хорошим решением, если получить финансирование в банке невозможно.

Что нужно для оформления долгосрочного займа?

Взять долгосрочный заём в МФО намного проще, чем кредит в банке. Получить его можно по двум документам, избежав бюрократии со справками и поручителями.

Например, для владельцев автомобилей отличным вариантом может стать заём под залог ПТС — один из наиболее популярных вариантов микрокредитования. Оформить его можно в финансовой группе «Содействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Одобрение по такому займу составляет практически 100%, а получить на руки можно до 500 тысяч рублей наличными. Ещё один важный плюс — машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете ездить на своём автомобиле как и раньше, единственное ограничение — не сможете его продать до снятия обременения.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить ещё больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию — звоните эксперту по бесплатному номеру 8 800 302-83-63.

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