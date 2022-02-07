Ставки стали двухзначными. Как сэкономить на ипотеке в 2022 году

В 2021 году выдачи ипотеки в России составили почти 5,7 триллиона рублей. Это рекордный показатель, и он более чем на четверть превышает результат 2020-го. В Алтайском крае объём рынка ипотеки по итогам 2021 года превысил 50 миллиардов рублей — это на 20% больше, чем в предыдущем году. Но, по прогнозам экспертов, в 2022-м ситуация на ипотечном рынке изменится.

Эра двузначных чисел

Эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время рынок ипотечного кредитования ждёт охлаждение. Вслед за резким изменением ключевой ставки Банка России, которая по итогам 2021 года удвоилась и достигла 8,5% в конце декабря, крупнейшие банки вынуждены менять условия по кредитным продуктам. При этом ЦБ РФ не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

В наступившем году спрос на ипотеку можно сохранить благодаря развитию строительного сектора и партнёрских программ, считают в ВТБ. Однако многое зависит от возможного продления госпрограммы: в случае её завершения объём выдач может скорректироваться до уровня 2020 года.

“Наши аналитики прогнозируют, что в этом году спрос на ипотеку будут поддерживать совместные предложения банков и застройщиков. Сохраняется спрос на льготные госпрограммы, в том числе “семейную ипотеку”, условия по которой были расширены в прошлом году. Причём, несмотря на повышение ключевой ставки, условия по льготным кредитам в ВТБ остаются прежними”, — комментирует управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

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Восемь способов сэкономить

В период активного роста ключевой ставки и ставок по кредитам специалисты ВТБ и компании “Метр квадратный” проанализировали способы, которые помогут заёмщикам сократить расходы при оформлении и обслуживании ипотеки.

Подать заявку на кредит онлайн

Перевод ипотеки “в цифру” позволяет банкам экономить ресурсы и предлагать более выгодные ставки по кредитам. Например, за оформление заявки на ипотеку на сайте банка или партнёра в ВТБ можно получить дисконт в размере 0,3 процентного пункта от базовой ставки. В банке посчитали, что более 50% заявок от клиентов в Алтайском крае поступили через дистанционные каналы.

Взять ипотеку по госпрограмме

Условия по ним остаются значительно выгоднее, чем по базовым предложениям банков, и в среднем клиенты могут получить ставку на 3-8 процентных пункта ниже.

Так, по “семейной ипотеке” государство установило ставку 6%, при этом банки предлагают ещё более выгодные условия. Например, в ВТБ — от 4,7%. Причём заёмщик может рефинансировать уже имеющийся кредит и снизить ставку до льготной, если в семье появился ребёнок и параметры кредита стали соответствовать условиям “семейной ипотеки”.

По ипотеке с господдержкой рекомендованная ставка составляет 7%, в том же ВТБ — от 5,75%. С января 2022 года банк распространил условия ипотеки с господдержкой на приобретение готовых частных домов (при покупке по договору купли-продажи у застройщика — юридического лица).

Чтобы получить ещё большую выгоду при оформлении жилищного кредита, можно комбинировать условия госпрограмм со скидками партнёров.

Использовать материнский капитал

Эти средства можно направить для формирования первоначального взноса или погашения кредита. В 2022 году при рождении первенца выплата составляет 524,5 тысячи рублей, а при рождении второго ребёнка — 693,1 тысячи рублей. Эта сумма сопоставима с размером первого взноса при покупке двухкомнатной квартиры в Барнауле в кредит.

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Внести крупный первоначальный взнос

Кредитор рассматривает внесение большой суммы по ипотеке как подтверждение финансовой благонадежности заёмщика — наряду с его занятостью и уровнем дохода. Для клиентов с низким первым взносом в банке может действовать надбавка к ставке.

Электронный способ расчётов и регистрации сделки

Сервис безопасных расчётов (СБР) — альтернатива аккредитиву и банковской ячейке для сделок купли-продажи как на первичном, так и на вторичном рынках — позволяет сэкономить ресурсы и обеспечить дополнительную безопасность сделки. По статистике ВТБ, в крае сервис используется в 70% случаев, по системе электронной регистрации проходит более половины ипотечных сделок.

Клиентам, использующим СБР и электронную регистрацию, банк предлагает дисконт в размере 0,3 процентного пункта, который может быть суммирован с другими скидками банка.

Оформить налоговый вычет

Он фактически возвращает часть денег, потраченных на покупку квартиры и выплату процентов по кредиту. Полученную сумму (до 260 тысяч за покупку объекта и до 390 тысяч рублей по процентам в 2021 году) можно потратить на досрочное погашение ипотеки и уменьшить срок кредита или размер ежемесячного платежа.

Клиенты ВТБ могут оформить имущественный налоговый вычет онлайн благодаря упрощённой процедуре электронного взаимодействия банка с Федеральной налоговой службой. При этом клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и ФНС. За счёт электронного формата подачи заявки срок получения налогового вычета сокращается почти в три раза.

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Стать зарплатным клиентом банка

Кредитору выгодно, чтобы заёмщик получал зарплату на его карту, там же открывал вклад, пользовался онлайн-банком, проводил другие операции. Часто для таких клиентов банки предлагают более выгодные условия по ипотеке. В ВТБ для зарплатных клиентов или тех, кто планирует ими стать после получения жилищного кредита, доступен дополнительный дисконт по ставке в размере 0,3 процентного пункта.

Рефинансировать кредит, когда ставка снизится

Политика ЦБ РФ в отношении ключевой ставки циклична. Сейчас ставка повышена, но при достижении таргетов по инфляции регулятор снова должен начать снижение стоимости денег в экономике. В результате заёмщики, которые оформляют ипотеку сегодня, смогут в будущем рефинансировать свой кредит на более выгодных условиях. Например, в 2020 году, когда ставки по ипотеке были на минимуме, рефинансирование занимало до 30% от всех ипотечных сделок крупнейших игроков.

Купить выгоднее, чем копить

Как отмечают аналитики группы ВТБ, за счёт возможности рефинансирования кредита и с учётом возврата НДФЛ по уплаченным процентам, использование ипотеки как инструмента для приобретения квартиры даже по ставкам порядка 10% на горизонте 9-10 лет (средний срок погашения кредита сейчас) не несёт для заёмщика дополнительных финансовых затрат по сравнению с накоплением и приобретением жилья за свои средства.

Ипотека фиксирует стоимость недвижимости для покупателя, и рост стоимости квадратного метра начинает работать на него, а не против, как в случае с попыткой накопить на квартиру. К тому же за счёт ипотеки заёмщик может сразу улучшить свои жилищные условия, а не ждать этого десять и более лет. Данный вывод применим как для кредитов сроком 15 лет, так и на более длительные сроки (20-30 лет), которые позволяют существенно снизить размер ежемесячного платежа.