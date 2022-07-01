Стоит ли сейчас покупать доллары и получится ли на этом заработать?

После первого за столетие дефолта по международному долгу на фоне военного конфликта с Украиной в России прогнозировали обвал национальной валюты. Однако 29 июня рост рубля относительно доллара составил 42% в этом году, что делает его самой сильной валютой по отношению к доллару, согласно анализу Dow Jones, проведённому по 56 валютам. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал почти до 50 рублей впервые с мая 2015 года. Казалось бы, на фоне таких колебаний у людей появилась возможность купить валюту подешевле сейчас, чтобы потом на этом заработать. Но эксперты делать этого не рекомендуют. Во что лучше всего сейчас вкладывать накопления, amic.ru рассказали кандидаты экономических наук.

Доллар «худеет», риски растут

Доллар и евро в ходе торгов на Московской бирже 29 июня обновили семилетние минимумы. Однако слишком крепкий рубль не выгоден для России, и потому рекордное падение доллара не внушает оптимизма. Об этом 20 июня говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, это создаёт серьёзные риски для экономики, в том числе с точки зрения доходов бюджета. Белоусов отметил, что адекватным может быть курс 70-80 рублей за доллар, а рубль должен снизиться до оптимального курса «как можно быстрее», пишет Lenta.

О том, что официальный курс рубля не соответствует реальному, говорит и доцент кафедры региональной экономики и управления АГУ, кандидат экономических наук Валерий Мищенко. В беседе с amic.ru эксперт подчеркнул, что идёт большое расхождение с курсом Центробанка и реальностью. Официальный курс доллара колеблется от 51 до 53 рублей, на деле в том же Газпромбанке он стоит около 73 рублей, в Сбербанке — 61-62 рубля, отмечает экономист.

«Я понимаю, что стояла задача остановить падение рубля, но это было сделано крайне быстро. От этой ситуации должны выигрывать граждане, но мы не видим резкого снижения стоимости в магазинах. Такие меры Банка России вызвали минимальное снижение цен на товары, услуги. Как они взлетели в начале марта, на том уровне практически и держатся. Инфляция по-прежнему большая — более 16%. Соотношение курса должно быть реальным: 1 доллар к 70-80 рублям. Нельзя так резко менять соотношение рубля и курса, должна быть другая политика Центробанка. Необходимо ужесточить рубль по отношению к доллару. Для этого нужно создать условия для развития, инвестиций и роста нашего производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса», — говорит Валерий Мищенко.

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Из-за заниженного курса экспортёры недополучают прибыль, объясняют эксперты. Для них более выгодным был бы слабый рубль — это увеличивало бы их прибыль при продаже валютного дохода на рынке. В итоге бюджет страны много проигрывает, так как около половины доходов связано с прибылью экспортёров.

«Сегодня приток валюты в Россию большой, а спроса на неё, по большому счёту, нет. Потому что нечего купить за эту валюту. И это, конечно, большая проблема для бюджета России, потому что он рассчитан по другим курсам. Это большая проблема и для экспортёров, потому что их доходы в рублях резко снизились. Но пока непонятно, как её решить. Ставку Центробанк уже достаточно хорошо понизил, поэтому в этой области, вероятно, решений не произойдёт», — сообщил amic.ru финансовый директор ООО «Арсал», кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

Поломошнов отмечает, что со стороны иностранцев спрос на валюту тоже минимизирован, поскольку они не могут торговать ценными бумагами на нашей бирже. При текущих параметрах российские предприятия теряют конкурентоспособность на мировом рынке, а бюджет испытывает проблемы со сборами экспортёров.

Если соотношение курса будет изменено, это позволит возобновить продажу евро и долларов в России наличными, считает Мищенко. Напомним, в стране до 9 сентября 2022 года действует ограничение на покупку наличной валюты.

Однако Артём Поломошнов сомневается, что в ближайшее время ситуация изменится.

«Будут ли какие-то послабления со стороны ЦБ в части хождения валюты, мы не знаем. Пока до сентября таких послаблений не ожидается. Есть заявление первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова о том, что пора переходить к таргетированию не инфляции, а курса. Это могло бы привести к желаемому правительством и самой экономикой курсу — 70-80 рублей за доллар. Но, как мы слышим, Центробанк выступает против этой инициативы», — говорит Артём Поломошнов.

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Есть ли смысл покупать доллары

Эксперты в один голос говорят, что покупать доллары сейчас нужно только в том случае, если они необходимы для потребительских целей или инвестиций. Заработать на низком курсе доллара не получится, уверены экономисты. Санкции и введение банками комиссий делают валюты в России токсичными: валюту иметь на счетах становится очень невыгодно, в то время как на остатки в рублях начисляются проценты.

«Доллар для нас сейчас не самая приоритетная валюта в связи с жёсткими ограничениями в отношении России со стороны стран долларовой зоны. Если вы, например, не поедете на отдых в США и не работаете по долларовым контрактам, доллары покупать не нужно. Тогда лучше большую долю держать в рублях», — считает директор Алтайского института труда и права, кандидат экономических наук Руслан Самсонов.

По словам Артёма Поломошнова, сейчас никто не может предсказать, какие будут дальнейшие действия, как со стороны России, так и со стороны иностранных государств.

«Долгосрочно я не могу рекомендовать вкладываться в евро и доллары. Вопрос, что сегодня делать с валютой, лежит не в области экономики, а геополитики. Чтобы хранить под матрасом, для начала её нужно как-то обналичить. Держать валюту на счетах тоже не очень выгодно, поскольку сегодня банки вводят такие комиссии, которые делают ставки по остаткам на счетах отрицательными. Перевести на биржу, может быть, но в расчёте на что? Если у вас планируются траты в валюте, тогда её можно купить. А если нет, то есть ли смысл рисковать?» — рассуждает Поломошнов.

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Вкладывайте в здоровье и образование

В условиях сегодняшней неопределённости эксперты советуют вкладывать свободные средства в здравоохранение и образование.

«Я бы рекомендовал вкладывать деньги не в валюты, а в качественное образование, здравоохранение, саморазвитие, немного в недвижимость. Потому что образование у нас пока относительно качественное и очень дешёвое, особенно в Алтайском крае. Можно повысить свою квалификацию в IT-сфере, компьютерных технологиях или получить вторую профессию. Вот куда нужно вкладывать», — отмечает эксперт.

Также можно инвестировать в недвижимость. Если человек всё-таки хочет сформировать валютный портфель, лучше покупать валюту стран, которые сейчас выступают партнёрами России, например, Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и др., говорит директор Алтайского института труда и права Руслан Самсонов. Эксперт рекомендует приобретать валюты разных стран, чтобы диверсифицировать* риски.

«Можно сформировать валютную корзину с эффектом хеджирования*. Для этого нужно найти валюты дружественных стран с разными, противонаправленными трендами и хеджировать** тем самым страновые риски. В любом случае не нужно поддаваться эмоциям и информационному потоку, необходимо чётко понимать для чего вы покупаете валюты», — объясняет Самсонов.

* Хеджи́рование (от англ. hedge — ограда, изгородь) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.

**Диверсификация рисков — это распределение капитала между несколькими разными, не связанными между собой инвестиционными инструментами.