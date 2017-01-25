Суд Евросоюза признал законными санкции в отношении "Алмаз-Антея"

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Суд ЕС первой инстанции подтвердил санкции Европейского союза против российского концерна "Алмаз-Антей" за 2015-2016 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Агентству в суде также сообщили, что суд подтвердил заморозку активов концерна. В решении трибунала отмечается, что решение Совета ЕС заморозить активы с марта 2015 года по сентябрь 2016-го является активным.

Подчеркивается, что "Алмаз-Антей" может обжаловать решение суда в течение двух месяцев.

Агентство напоминает, что Совет Евросоюза внес концерн в черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после крушения малайзийского Boeing. Все активы фигурантов списка в Европе подлежат замораживанию. "Алмаз-Антей" опротестовал решение, подав иск в Европейский суд общей юрисдикции 21 августа 2015 года.

"РГ" добавляет, что основанием для введения санкций стало то, что концерн "поставляет оружие правительству РФ". В сентябре минувшего года санкции против предприятия продлили.