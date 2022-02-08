Сведения об остатке маткапитала начнут предоставлять сразу после запроса

С 8 февраля для получения актуальной информации об остатке маткапитала не нужно ждать от нескольких часов до пяти дней — данные будут предоставляться в режиме реального времени. Об этом сообщает “Российская газета”.

Раньше для получения сведений надо было написать заявление, на основании которому желающему выдавали справку. Теперь информация будет предоставляться по запросу в виде выписки из федерального регистра граждан, имеющих право на маткапитал.

Получить её можно теми же способами, что и раньше: через “Госуслуги”, на сайте или в отделении Пенсионного фонда. Однако теперь к ним добавляются ещё и многофункциональные центры, где выписку выдают сразу после обращения.

По данным Счётной палаты, не все владельцы маткапитала знают, что у них остались непотраченные деньги. Более 750 тыс. владельцев сертификатов не израсходовали до 25 тыс. рублей. В основном остаток образовался после индексации маткапитала между подачей гражданином заявления на получение средств и их перечислением.

Всего сертификаты на маткапитал с начала действия программы получили почти 12 млн семей. Из них 6,7 млн распорядились деньгами полностью, 2,8 млн семей — частично.

Ранее в России предложили использовать пенсионные накопления для покупки жилья. Выдавать средства на приобретение или строительство недвижимости предлагают по принципу ипотеки. Возвращать деньги нужно будет по ставке 4-5% годовых.