Сын алтайского депутата стал владельцем 60% акций компании, связанной с электросетями в Заринске

Сын депутата АКЗС Сергея Приба, Дмитрий, стал держателем 60% акций компании «Вектор», которая занимается электросетями в Заринске. Как отмечает «Банкфакс», самому «Вектору» принадлежат доли в ряде других компаний.

Фирма владеет электросетями в Заринске, занимается их обслуживанием, а также иногда выступает подрядчиком по контрактам от местных властей.

60% акций теперь принадлежат Прибу, а ещё 40% — Ирине Дерябиной. Руководителем организации является Александр Ховрин.

21-летний Дмитрий Приб — сын депутата АКЗС от «Единой России» Сергея Приба, который руководит АО «Алтайкрайэнерго» и АО «СК Алтайкрайэнерго».

Компания «Вектор», владельцем акций которой он стал, в декабре прошлого года получила контракт на 29,8 млн рублей на реконструкцию здания, в котором ранее находился офис муниципального СМИ «Новое время».

Также «Вектор» имеет 50-процентные доли в ООО «Заринская сетевая компания» и ООО «Заринская горэлектросеть» и 20% акций в ООО «Андерболд-Сибирь».