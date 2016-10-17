Таможня предлагает взимать пошлину с интернет-покупок стоимостью более €22

Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой снизить порог беспошлинного ввоза товаров, приобретенных на иностранных интернет-сайтах, сообщает "Лента". Это предложение будет рассмотрено на первом заседании подкомиссии по электронной торговле под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Суть поправок заключается в том, что сейчас пошлиной облагаются покупки стоимостью от одной тысячи евро в месяц. Теперь ФТС предлагает взимать пошлину за товары, которые дороже 22 евро.

Кроме этого, ведомство настаивает, что позже от формулировки "товары для личного пользования" нужно будет отказаться. Это позволит облагать посылки НДС и взимать с них пошлины в зависимости от таможенных кодов.

Если стоимость товара составляет до 150 евро, то ФТС предлагает уплачивать фиксированный платеж в размере 10-15 евро. Если товар дороже 150 евро, то необходимо уплачивать фиксированный платеж в 10-15 евро, а также таможенные пошлины и налоги по единой ставке в 30%.

Кроме того, таможенники предлагают унифицировать данные правила для всех стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы не произошло перетекание товарных потоков в государства с более льготными правилами ввоза.