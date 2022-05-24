ТЦ смогут расторгать договоры аренды с компаниями недружественных стран

Правительство России позволит торговым центрам досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными странами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, ранее в текст договора между собственником и арендатором зачастую включали пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Однако некоторые иностранные компании, приостанавливая работу, не торопятся освобождать помещения.

«Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — подчеркнул премьер.