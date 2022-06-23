Tele2 не станет повышать цены на безлимит после вмешательства Минцифры

Оператор Tele2 отказался от повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Теперь цена на тарифы может быть увеличена максимум на 50 рублей.

«Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами», — говорится в сообщении.

21 июня абоненты Tele2 сообщили, что оператор поднял цены на безлимит почти в два раза — с 450 до 750 рублей в месяц. Новые расценки, как отмечалось, должны были вступить в силу с 4 июля. Однако вскоре после этого в ситуацию вмешались Минцифры и ФАС, чтобы проверить обоснованность повышения тарифов.