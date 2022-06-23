Tele2 не станет повышать цены на безлимит после вмешательства Минцифры
Теперь цена на тарифы может быть увеличена не больше чем на 50 рублей
Оператор Tele2 отказался от повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Теперь цена на тарифы может быть увеличена максимум на 50 рублей.
«Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами», — говорится в сообщении.
21 июня абоненты Tele2 сообщили, что оператор поднял цены на безлимит почти в два раза — с 450 до 750 рублей в месяц. Новые расценки, как отмечалось, должны были вступить в силу с 4 июля. Однако вскоре после этого в ситуацию вмешались Минцифры и ФАС, чтобы проверить обоснованность повышения тарифов.