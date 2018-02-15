Топилин обсудил теорию вероятности повышения зарплат россиян в 2018 году

Глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Российского инвестиционного форума заявил, что есть вероятность роста реальных зарплат россиян в этом году на 4%, и это лишь в случае сохранения низкой инфляции, передает ТАСС.

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Экономика Топилин назвал причину снижения реальных доходов россиян

"Зарплаты действительно растут. В этом году, если будет очень низкая инфляция, если мы сохранимся на уровне 2,5-3%, я думаю, что зарплаты реальные в этом году могут вырасти больше, нежели чем в прошлом году. Где-то около 4%", - заявил Топилин.

При этом он отметил, что, несмотря на рост зарплат, реальные доходы россиян падают.

"Что касается падения доходов, то ситуация заключается в том, что, скорее всего, это на самом-то деле результат успехов борьбы с нелегальной экономикой и теневыми доходами", - предложил свой вариант министр.

Кроме того, как подчеркнул Топилин, Росстат считает доходы через расходы, "а когда у людей расходы становятся меньше, потому что они меньше получают от теневого сектора, отсюда вот этот феномен".