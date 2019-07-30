Топилин объяснил рост числа бедных в России на 500 тысяч человек

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, комментируя данные Росстата о выросшей бедности россиян, подчеркнул, такие данные могли быть получены из-за изменения методов подсчета, передает ТАСС.

Новости

Экономика За чертой бедности находятся 14,3% россиян

Топилин отметил, что статистическое увеличение количества бедных россиян до 14,3% связано с изменением методики подсчета. Также свою роль сыграла и невысокая индексация зарплат некоторых категорий бюджетников.

"Немного идет увеличение числа бедных. Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", – пояснил Топилин.

Что касается маленького роста доходов, то, как отметил министр, такого прироста зарплат бюджетников, который был в первом квартале 2018 года, в этом году и не планировалось.

Ранее Росстат сообщил, что в первом квартале 2019 года доходы ниже прожиточного минимума имели 14,3% населения страны – 20,9 млн человек. При этом в аналогичный период 2018 года мизерный доход был у 20,4 млн человек. Следовательно, уровень бедности в России за год вырос с 13,9% до 14,3%.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году – 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами. В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%).

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил анонимную жалобу на зарплаты чиновников чуть выше МРОТ, которую получают в администрациях районов Барнаула.