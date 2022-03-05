Торговые сети Алтайского края обеспечены необходимым запасом сахара

Власти Алтайского края опровергли слухи о возможном дефиците сахара на полках магазинов. Об этом сообщает правительственный телеграм-канал Ленина, 59.

«По данным краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, торговые сети Алтайского края обеспечены запасами сахара, его регулярно поставляют в магазины сетей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что единичные сбои происходят из-за ажиотажного спроса, но перекрывать его стараются стабильными поставками.

В Минпромторге отметили, что в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что торговые сети в России ввели ограничение на продажу определённых товаров в одни руки. Как пояснили ретейлеры, сделано это для борьбы со спекуляцией.