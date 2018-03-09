Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Hill.

Теперь импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Указ вступит в силу через 15 дней.

Пока пошлины не будут касаться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Возможно, особые условия будут касаться Австралии и некоторых других стран. Но в чем они будут заключаться пока не понятно.

Президент США оставляет за собой право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран.