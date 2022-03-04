«Тревожные времена»: как алтайские заводы могут пострадать от санкций Запада

Целый ряд крупных промышленных предприятий Алтайского края может пострадать из-за санкций, которые ввели США и страны Европы в отношении России из-за военной спецоперации на Украине. При этом предприниматели говорят о том, кризис 2022 года может затмить все предыдущие: заводы могут лишиться рынков экспорта товаров. Также алтайские заводы зависят от зарубежных комплектующих, которые сейчас становятся недоступны из-за жёстких санкций. Впрочем, пока это всего лишь опасения. У алтайских предпринимателей ещё есть надежда, что промышленность сумеет выдержать удар, рассказал исполнительный директор объединения работодателей «Союз промышленников Алтайского края» Виктор Мещеряков.

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Смотреть в сторону Азии

Виктор Мещеряков говорит, что перебоев с поставками в регион западных товаров пока не наблюдается. Однако это может произойти уже в ближайшие дни. И это серьёзно осложнит ситуацию. Только ценных металлов из-за рубежа алтайские заводы покупают на 240 миллионов долларов, а оборудование для станков — на 160 миллионов. Мещеряков считает, что кризисы 2009, 2014 и 2020 годов научили алтайских предпринимателей принимать экстренные и правильные решения, чтобы не останавливать производства. Однако нынешняя ситуация намного сложнее, потому что почти каждое крупное производство края зависимо от западных стран. Например, станкостроительный завод поставляет около 80% своих патронов в США. Из-за санкций уже разрушена вся логистика по поставке продукции.

«Пока мы последствий санкций на себе не ощутили, но изучаем опыт других регионов страны. Уже есть некоторые опасения. Мы закупаем оборудование, запчасти для предприятий из-за рубежа. Также активно используем в производстве импортные металлы. Если поставки прекратятся, а это уже происходит, то нам придётся моментально переходить на импортозамещение или искать новых партнёров в странах Юго-Восточной Азии», — пояснил Виктор Мещеряков.

По мнению Виктора Мещерякова, если станкостроительный завод «потеряет» американский рынок, то для него наступят очень сложные времена. Санкции отразятся и на других предприятиях Алтайского края. Если все поставки товаров за границу и обратно прекратятся, то это усложнит выпуск всей алтайской промышленной продукции. Также санкции могут отразиться на пищевой и перерабатывающей промышленности, которая серьёзно зависит от импортных товаров.

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«Если взять наши алтайские пивоваренные заводы, то всё сырье они берут за рубежом. Придётся либо выходить на новые рынки, либо заниматься импортозамещением. И такие ситуации практически на каждом заводе или предприятии Алтайского края. Однако, думаю, что резкого спада продукции не произойдёт. Во времена других кризисов наша промышленность смогла выдержать. Надеемся, так будет и сейчас. Хотя для нас наступили тревожные времена. Однако нам важно рассчитывать на помощь федеральных и краевых властей. Будем сообща вырабатывать решения, которые бы помогли нивелировать последствия санкций», — заключил Виктор Мещеряков.

Напомним, США и страны Европы ввели несколько пакетов санкций против России из-за специальной военной операции на территории Украины. Под удар попали крупные коммерческие государственные организации и авиация. Нашим предприятиям запрещено вести любые экономические отношения с западными странами. На фоне санкций российский рынок покинули десятки мировых производителей с оборотом в сотни миллиардов рублей в год.