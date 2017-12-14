"Тут нет никаких приписок": Путин заверил, что экономика РФ растет

Фото: пресс-служба Кремля

Экономика России развивается, выйдя из периода кризисных явлений, рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции 14 декабря.

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Отвечая на вопрос о том, за счет чего обеспечивается рост, глава государства подчеркнул: "Экономика все-таки растет. Тут никаких приписок нет". По словам Путина, наиболее динамичные показатели демонстрируют автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство.

"Мы получили самый большой урожай за всю историю. Такого урожая вообще никогда не было…Мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых. Это блестящий показатель", - отметил успехи аграрной отрасли президент.

По словам Путина, экономический рост основывается на том, что страна преодолела два шока, вызванных снижением цен на энергоносители и санкциями.

"Наше развитие стало больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики...У нас инвестиции в основной капитал 4,2%. Это значит, что вложения в развитие в два раза превышают то, что есть сейчас", - добавил он.