Twitter подал в суд на Илона Маска

Представители Twitter подали в суд на основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает «Интерфакс».

Иск подали в канцелярский суд штата Делавэр, чтобы заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению компании.

В апреле стало известно, что Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов, однако в мае сделка приостановилась, а уже в июле предприниматель отказался от покупки соцсети.

Недовольство Маска вызвало большое число спам-аккаунтов, которое, по его мнению, уменьшено в официальной статистике.