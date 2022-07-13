Twitter подал в суд на Илона Маска
Ранее бизнесмен отказался от покупки соцсети, компания намерена добиться завершения сделки
13 июля 2022, 10:35, Никита Черников
Представители Twitter подали в суд на основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сообщает «Интерфакс».
Иск подали в канцелярский суд штата Делавэр, чтобы заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению компании.
В апреле стало известно, что Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов, однако в мае сделка приостановилась, а уже в июле предприниматель отказался от покупки соцсети.
Недовольство Маска вызвало большое число спам-аккаунтов, которое, по его мнению, уменьшено в официальной статистике.
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