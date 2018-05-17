Ученые: низкий доход повышает риск развития слабоумия в пожилом возрасте

Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что наличие денег позволяет людям сохранить максимальную социальную активность в старости, а низкий заработок повышает риск развития слабоумия в пожилом возрасте, сообщает LIFE со ссылкой на MedicalXpress.

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Как отмечается в журнале JAMA Psychiatry, специалисты проанализировали результаты исследования English Longitudinal Study of Ageing (ELSA), в котором приняли участие свыше шести тысяч англичан, родившихся в период с 1902 по 1943 год.

Изучив ряд факторов, эксперты пришли к выводу, что финансовая состоятельность в позднем возрасте снижала риск развития слабоумия.

По мнению ученых, это связано с тем, что наличие средств к существованию позволяет людям сохранить максимальную социальную активность.

Другими словами, деньги позволяют пожилым людям сохранить когнитивные функции в течение еще долгого времени.