Ученый объяснил, как коронавирус попал в Европу до вспышки в Китае

Коронавирусная инфекция существовала по всему миру до появления "нулевого пациента" с COVID-19 в Китае, уверен профессор университета Ньюкасла Том Джефферсон. Соответствующее его заявление приводит британская газета The Daily Telegraph.

В качестве доказательства такой теории ученый привел случаи обнаружения коронавируса в канализационных стоках Барселоны весной 2019 года, а также в сточных водах Милана и Турина в декабре 2019-го.

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Профессор считает, что заражения людей до этого не происходило, потому что вирус находился в спящем состоянии. Впоследствии, под воздействием неизвестных факторов он "проснулся" и случилось массовое заражение.

Еще одним подтверждением того, что вирусы могут находиться в "спячке" Джефферсон называет эпидемию "испанки" в Западном Самоа в 1918-1920 годах, в результате чего скончалась почти треть местных жителей.

По словам ученого, инфекция никак не могла туда попасть извне, так как никаких контактов с окружающим миром у коренного населения не было. В то же время хронологически это совпало с масштабной эпидемией испанского гриппа по всему миру.