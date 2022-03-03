Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции

3 марта Министерство энергетики Украины запретило экспорт природного газа с территории страны из-за военной операции России, сообщает РБК.

Глава оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон рассказал, что транзит российского газа идёт без изменений. Запрет распространится только на экспорт украинского газа и топлива из подземных хранилищ.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил журналистам, что компания поставляет газ европейским потребителям через территорию Украины в обычном порядке. В соответствии с заявками европейских потребителей на 3 марта прокачивается 109,5 млн куб. м.