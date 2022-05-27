Условия российских облигаций позволят избежать дефолта и без лицензии Минфина США

Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах. Об этом пишет РБК.

Так, в документах всех российский выпусков есть условие «Возмещение в другой валюте», которое позволяет платить дивиденды в рублях без оснований объявить дефолт. Кроме того, оно независимо от условия «Выплата в альтернативных валютах», которое содержится в ценных бумагах, выпущенных с 2018 года.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. 26 мая глава ЦБ РФ заявила, что РФ не испытывает проблем с возможностью обслуживания государственного долга с финансовой стороны.