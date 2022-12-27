В 30 лет все только начинается. В Сибсоцбанке рассказали, как прошел непростой 2022 год
В этом году банк отметил свой 30-й день рождения
27 декабря 2022, 09:31, ИА Амител
Россия переживала разные времена, но 2022 год был особенным для всех сфер. В том числе и для банковского дела: колебания ставок, разрыв международных экономических связей, невозможность делать точные прогнозы. Для алтайского регионального банка Сибсоцбанк год особенной ещё и из-за юбилея — 30 лет работы в регионе. Руководитель банка Дмитрий Тюнин рассказал, как удалось пережить этот год и что будет дальше.
— Дмитрий Александрович, завершается непростой 2022 год, время подводить итоги. Каким он был для Сибсоцбанка?
— Мы подошли к его завершению уверенно и с хорошим настроением. Считаю, что 2022 год был непростым для всех финансовых организаций. Но мы прошли его достойно, пережив многие объективные экономические особенности вместе с нашими клиентами. Конечно, были многочисленные вопросы клиентов, связанные с операциями по внешне-экономической деятельности. Но мы находили пути решения. Продолжили финансирование клиентов — юридических лиц на поддержание непрерывности их деятельности и на инвестиционные цели. Это позволило сохранить кредитный портфель, что в свою очередь закрепило наши позиции для соблюдения условий по обязательствам вкладчиков. К слову сказать, никакие экономические кризисы не повлияли на объем вкладов, что тоже свидетельствует о доверии к банку.
И самым значимым событием, конечно, стал наш 30-летний юбилей. Возраст для банка солидный, и эти три десятка лет мы прожили достойно, пережив немало кризисов вместе со страной. Сегодня мы очень уверенно чувствуем себя на банковском рынке, и наши финансовые показатели говорят сами за себя: темпы роста чистой прибыли за последние два года превышают 200%, при том, что запас капитала и ликвидности держится на стабильно высоком уровне.
— Благодаря чему Сибсоцбанку, а это ведь региональный банк, удается столько лет успешно конкурировать с другими финансовыми организациями, в том числе и федерального уровня?
— Секрет успеха Сибсоцбанка в том, что мы находимся максимально близко к клиенту и не только слышим все его потребности, но и максимально быстро на них реагируем. Индивидуальный подход к каждому клиенту обеспечивают наши сотрудники — сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу. Большая часть клиентов обслуживается у нас много лет и воспринимают наш банк как домашний, а дома, как известно, всегда хорошо и тепло.
Конечно, мы понимаем, что сегодня важно идти в ногу со временем и быть актуальными. Поэтому оперативно реагируем на потребности клиентов, предоставляя более гибкие условия и актуальные банковские продукты, применяя современные информационные технологии и удаленное обслуживание.
Отмечу также, что мы, как и вся банковская система соблюдаем определенные валютные ограничения, которые ввел Центральный Банк и которые, надеемся, что в скором будущем будут полностью отменены. Сибсоцбанк никаким ограничениям не подвергался и сохраняет возможности проведения валютных операций через нашу корреспондентскую сеть. Что уже оценили многие новые клиенты банка.
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