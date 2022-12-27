В 30 лет все только начинается. В Сибсоцбанке рассказали, как прошел непростой 2022 год

В этом году банк отметил свой 30-й день рождения

27 декабря 2022, 09:31, ИА Амител

Дмитрий Тюнин / Фото: Сибсоцбанк

Россия переживала разные времена, но 2022 год был особенным для всех сфер. В том числе и для банковского дела: колебания ставок, разрыв международных экономических связей, невозможность делать точные прогнозы. Для алтайского регионального банка Сибсоцбанк год особенной ещё и из-за юбилея — 30 лет работы в регионе. Руководитель банка Дмитрий Тюнин рассказал, как удалось пережить этот год и что будет дальше.

— Дмитрий Александрович, завершается непростой 2022 год, время подводить итоги. Каким он был для Сибсоцбанка?

— Мы подошли к его завершению уверенно и с хорошим настроением. Считаю, что 2022 год был непростым для всех финансовых организаций. Но мы прошли его достойно, пережив многие объективные экономические особенности вместе с нашими клиентами. Конечно, были многочисленные вопросы клиентов, связанные с операциями по внешне-экономической деятельности. Но мы находили пути решения. Продолжили финансирование клиентов — юридических лиц на поддержание непрерывности их деятельности и на инвестиционные цели. Это позволило сохранить кредитный портфель, что в свою очередь закрепило наши позиции для соблюдения условий по обязательствам вкладчиков. К слову сказать, никакие экономические кризисы не повлияли на объем вкладов, что тоже свидетельствует о доверии к банку.

И самым значимым событием, конечно, стал наш 30-летний юбилей. Возраст для банка солидный, и эти три десятка лет мы прожили достойно, пережив немало кризисов вместе со страной. Сегодня мы очень уверенно чувствуем себя на банковском рынке, и наши финансовые показатели говорят сами за себя: темпы роста чистой прибыли за последние два года превышают 200%, при том, что запас капитала и ликвидности держится на стабильно высоком уровне.

— Благодаря чему Сибсоцбанку, а это ведь региональный банк, удается столько лет успешно конкурировать с другими финансовыми организациями, в том числе и федерального уровня?

— Секрет успеха Сибсоцбанка в том, что мы находимся максимально близко к клиенту и не только слышим все его потребности, но и максимально быстро на них реагируем. Индивидуальный подход к каждому клиенту обеспечивают наши сотрудники — сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу. Большая часть клиентов обслуживается у нас много лет и воспринимают наш банк как домашний, а дома, как известно, всегда хорошо и тепло.

Конечно, мы понимаем, что сегодня важно идти в ногу со временем и быть актуальными. Поэтому оперативно реагируем на потребности клиентов, предоставляя более гибкие условия и актуальные банковские продукты, применяя современные информационные технологии и удаленное обслуживание.

Отмечу также, что мы, как и вся банковская система соблюдаем определенные валютные ограничения, которые ввел Центральный Банк и которые, надеемся, что в скором будущем будут полностью отменены. Сибсоцбанк никаким ограничениям не подвергался и сохраняет возможности проведения валютных операций через нашу корреспондентскую сеть. Что уже оценили многие новые клиенты банка.

Фото: Сибсоцбанк — С учетом изменений в экономике планирует ли банк вносить коррективы в свои планы и стратегии? — В целом в 2022 году экономика банков существенно изменилась и на нормализацию ситуации и возвращение уровня инфляции и ставок к прежним значениям уйдет какое-то время. В конце 2021 года Наблюдательный Совет банка утвердил новую стратегию на ближайшие три года. Конечно, ситуация текущего года внесла свои коррективы, мы все сегодня их наблюдаем, но Сибсоцбанк не меняет своих среднесрочных целей, закрепленных в стратегии, и мы рассматриваем текущую ситуацию не только со стороны угроз, но и со стороны возможностей. Сегодня есть приток новых клиентов, расширяются программы государственной поддержки экономики, которые создают новые ресурсы для удовлетворения потребностей клиентов. При этом Сибсоцбанк сохраняет свои обязательства и продолжает выплачивать дивиденды: в 2022, как и в 2021 году, в бюджет Алтайского края будут перечислены 50% от чистой прибыли банка. — Что главное в работе банка? — Сколько бы лет мы не работали на рынке, фокус на потребностях клиентов и долговременных отношениях с ними останутся неизменными. Какими бы продвинутыми технологиями не оперировали банки в будущем, мы уверены, что ничто не заменит человеческого общения, в котором банк и клиент — равные партнеры. Мы заинтересованы в совершенствовании всех сторон нашей работы и дальше будем оттачивать профессиональное мастерство, чтобы сохранить конкурентоспособность в любых условиях. Самым приятным для нас всегда было и остаётся слова клиента: «Сибсоцбанк — это мой банк». Благодарю наших клиентов за сотрудничество. И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю семейного благополучия, мирного неба, творческих перспектив и достижений. И пусть все запланированное в новом 2023 году исполнится. ООО «Сибсоцбанк»

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