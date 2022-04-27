В Алтайском крае хотят временно снять запрет на «домашний» убой скота

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко 27 апреля выступит на заседании Совета законодателей России в Санкт-Петербурге с предложением временно отменить запрет на «домашний» убой скота. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Инициативу поддержали и в других регионах. Члены комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, которую возглавляет Романенко, также предложили ввести отсрочку сертификации и маркировки, которую проводят в рамках контроля за качеством производимой продукции.

«Мы считаем, что контроль и регламентирование сельскохозяйственного производства необходимы. Но в сегодняшних реалиях нужно максимально облегчить условия в сельском хозяйстве. Пройдёт время, произойдёт импортозамещение по основным направлениям, мы выйдем на спокойную работу, тогда можно и вернуться к этим темам», — заявил Романенко, добавив при этом, что работу по оборудованию боенских пунктов нужно продолжать.

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Заседание Совета законодателей России состоится 27 апреля в Санкт-Петербурге при сопредседательстве главы Совфеда Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Завершится мероприятие встречей глав региональных парламентов с Владимиром Путиным.

Напомним, запрет на продажу мяса скота, убитого на частных подворьях, в Алтайском крае ввели с 11 ноября 2021 года. Регион был одним из последних в Сибири, где начал действовать новый порядок реализации мяса животных.