В Алтайском крае объём адресных инвестиций достиг рекордных показателей

Ежегодное увеличение доходной части бюджета Алтайского края позволяет направлять дополнительные средства на решение различных вопросов, в том числе в социальной сфере, сообщили в правительстве региона.

«В 2022 году расходы консолидированного бюджета Алтайского края запланированы в сумме 206 млрд рублей с ростом к 2021 году на 25%. Дополнительные средства дают возможность обеспечить повышение заработной платы работников бюджетной сферы, которое, в свою очередь, также стимулирует рост заработной платы в реальном секторе экономики», — подчеркнули власти.

Одно из приоритетных направлений — расходы на краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) и мероприятий по капремонту социально значимых объектов. В 2022 году расходы краевого бюджета на указанные цели составили 9,25 млрд рублей, в том числе на КАИП — 6,87 млрд, на ремонт — 2,37 млрд.

Дополнительно на строительство, реконструкцию и капремонт запланировано привлечь из федерального бюджета 8,43 млрд рублей.

«Таким образом, общий объём вложений за счёт краевого и федерального бюджетов запланирован в текущем году в сумме 17,3 млрд рублей, в то время как пять лет назад он не превышал 5,7 млрд рублей», — подчеркнули в правительстве.

Средства направят на 372 объекта социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также на семь мероприятий по оснащению объектов оборудованием и обеспечению жильём отдельных категорий граждан. Завершить работы в 2022 году планируют на 234 объектах, реализацию ещё 57 проектов продолжат в следующем году, 88 объектов ожидают проектирования.

В этом году завершат строительство 12 детских садов и одной школы, в 11 образовательных учреждениях выполнят реконструкцию, ещё в 82 — проведут капремонт. Построят и оснастят оборудованием 18 ФАПов, 11 врачебных амбулаторий, для трёх учреждений здравоохранения построят поликлиники и инфекционный корпус, 15 медкорпусов отремонтируют. Построят культурно-спортивный центр, отремонтируют 10 домов культуры, четыре школы искусств и две библиотеки. И это не полный список объектов.

«Реализация в Алтайском крае инвестиционных планов обеспечит решение не только конкретных задач текущего года, но и создаст условия для развития региона в будущем», — отметили в правительстве.