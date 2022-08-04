В Алтайском крае объём адресных инвестиций достиг рекордных показателей
Реализация инвестиционных планов создаёт базу для устойчивого развития региона
Ежегодное увеличение доходной части бюджета Алтайского края позволяет направлять дополнительные средства на решение различных вопросов, в том числе в социальной сфере, сообщили в правительстве региона.
«В 2022 году расходы консолидированного бюджета Алтайского края запланированы в сумме 206 млрд рублей с ростом к 2021 году на 25%. Дополнительные средства дают возможность обеспечить повышение заработной платы работников бюджетной сферы, которое, в свою очередь, также стимулирует рост заработной платы в реальном секторе экономики», — подчеркнули власти.
Одно из приоритетных направлений — расходы на краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) и мероприятий по капремонту социально значимых объектов. В 2022 году расходы краевого бюджета на указанные цели составили 9,25 млрд рублей, в том числе на КАИП — 6,87 млрд, на ремонт — 2,37 млрд.
Дополнительно на строительство, реконструкцию и капремонт запланировано привлечь из федерального бюджета 8,43 млрд рублей.
«Таким образом, общий объём вложений за счёт краевого и федерального бюджетов запланирован в текущем году в сумме 17,3 млрд рублей, в то время как пять лет назад он не превышал 5,7 млрд рублей», — подчеркнули в правительстве.
Средства направят на 372 объекта социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также на семь мероприятий по оснащению объектов оборудованием и обеспечению жильём отдельных категорий граждан. Завершить работы в 2022 году планируют на 234 объектах, реализацию ещё 57 проектов продолжат в следующем году, 88 объектов ожидают проектирования.
В этом году завершат строительство 12 детских садов и одной школы, в 11 образовательных учреждениях выполнят реконструкцию, ещё в 82 — проведут капремонт. Построят и оснастят оборудованием 18 ФАПов, 11 врачебных амбулаторий, для трёх учреждений здравоохранения построят поликлиники и инфекционный корпус, 15 медкорпусов отремонтируют. Построят культурно-спортивный центр, отремонтируют 10 домов культуры, четыре школы искусств и две библиотеки. И это не полный список объектов.