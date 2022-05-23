В Алтайском крае сев яровых культур проведен на 71% площадей

Аграрии Алтайского края выполнили яровой сев на площади 3,36 млн гектаров, что составляет 71% от намеченного, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин.

По данным главы ведомства, на 23 мая дела с посевной в крае обстоят следующим образом:

— зерновые и зернобобовые культуры размещены на 1,95 млн гектаров (63%);

— пшеница занимает 68% плановых площадей;

— в крае закончен сев гороха, также хозяйства завершают посев подсолнечника, рапса и посадку картофеля.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона Межин также рассказал, что нынешние темпы сева превышают прошлогодние на 4-6%.