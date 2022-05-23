В Алтайском крае сев яровых культур проведен на 71% площадей
Нынешние темпы сева превышают прошлогодние, рассказал министр сельского хозяйства региона Сергей Межин
23 мая 2022, 16:30, Никита Черников
Аграрии Алтайского края выполнили яровой сев на площади 3,36 млн гектаров, что составляет 71% от намеченного, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин.
По данным главы ведомства, на 23 мая дела с посевной в крае обстоят следующим образом:
— зерновые и зернобобовые культуры размещены на 1,95 млн гектаров (63%);
— пшеница занимает 68% плановых площадей;
— в крае закончен сев гороха, также хозяйства завершают посев подсолнечника, рапса и посадку картофеля.
В ходе оперативного совещания в правительстве региона Межин также рассказал, что нынешние темпы сева превышают прошлогодние на 4-6%.
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