В Алтайском крае уже заготовили 95 тысяч тонн грубых и сочных кормов
Темпы работ практически аналогичны прошлогодним, говорят в краевом Минсельхозе
23 июня 2022, 14:12, Никита Черников
Аграрии Алтайского края заготовили 95 тысяч тонн грубых и сочных кормов, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
«По оперативным данным на 22 июня, в Алтайском крае хозяйства заготовили 6,2 тыс. тонн сена, 85,3 тыс. тонн сенажа, 3,5 тыс. тонн силоса», — говорится в сообщении.
Темпы работ «практически аналогичны прошлогодним», а заготовка кормов на данный момент идёт в 30 районах, добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» построит элеватор стоимостью 5 млрд рублей в Бийске.
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