В Алтайском крае уже заготовили 95 тысяч тонн грубых и сочных кормов

Аграрии Алтайского края заготовили 95 тысяч тонн грубых и сочных кормов, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«По оперативным данным на 22 июня, в Алтайском крае хозяйства заготовили 6,2 тыс. тонн сена, 85,3 тыс. тонн сенажа, 3,5 тыс. тонн силоса», — говорится в сообщении.

Темпы работ «практически аналогичны прошлогодним», а заготовка кормов на данный момент идёт в 30 районах, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что холдинг «Новый сухопутный зерновой коридор» построит элеватор стоимостью 5 млрд рублей в Бийске.