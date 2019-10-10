В Алтайском крае за год стало на четверть больше миллионеров

Три рублевых миллиардера в Алтайском крае, как и в прошлом году, официально задекларировали свои доходы, а вот миллионеров стало на четверть больше, сообщили amic.ru в краевой налоговой службе.

Восемь жителей региона задекларировали более 500 миллионов рублей (133% к аналогичному периоду прошлого года). Свыше 100 млн рублей заработали 37 налогоплательщиков, что соответствует уровню прошлого года.

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Более 10 млн рублей заработали 254 человека (+9%). Доходы свыше 1 млн рублей заявили 6,4 тысячи плательщиков края, это на 26% больше, чем в прошлом году. Из них доход от 1 до 10 млн заявили 6172 жителя Алтайского края.

В общей сложности налогоплательщики региона подали 127 тысяч деклараций о доходах в рамках декларационной кампании 2019 года. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 228 млн рублей (+6% по отношению к прошлому году).

Правом на социальные налоговые вычеты воспользовались 15,9 тысячи налогоплательщиков (+7%).

Имущественные вычеты в связи с приобретением и строительством жилья заявили 61,4 тысячи человек (+7%).

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