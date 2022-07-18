В Алтайском крае замедлился рост инфляции

В Алтайском крае в июне замедлилась инфляция по сравнению с предыдущими месяцами. Как сообщается в отчете Барнаульского отделения Банка России, по отношению к маю ценники упали на 0,3% — до 17,87% в годовом выражении.

В частности, продовольственная инфляция за шестой месяц по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 21,28%, что почти на 0,5 п. п. меньше, чем в мае. Больше всего замедлился годовой рост цен на фрукты и овощи — с 19,96% в мае до 12,93% в июне. Это связано с расширением географии поставок овощей и фруктов, а также укреплением национальной валюты. Уменьшились темпы роста цен на капусту, бананы, виноград, апельсины, груши и помидоры. Также расширилось предложение сахара на внутреннем рынке — из-за ограничений на экспорт.

Темп удорожания непродовольственных товаров в Алтайском крае в июне уменьшился до 19,13% с 20,93% месяцем ранее. На это повлияло исчерпание повышенного спроса и укрепление рубля. Снизился прирост цен на поддержанные импортные автомобили, электроинструменты и смартфоны, а также стоимости на рубероид, еврошифер, удешевлению металлочерепицы.

Стоимость услуг также росла медленнее — на 9,87% в июне 2022 года к июню 2021 года против 10,41% в мае. Также упал годовой рост платы за пользование потребительским кредитом — это стало следствием снижения рыночных ставок.