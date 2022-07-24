В Ассоциации владельцев кинотеатров заявили о том, что IMAX приостановила деятельность в России

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил о том, что американская компания IMAX, системой которой пользуются многие кинотеатры мира, приостановила свою деятельность в России. Его слова передает РИА Новости.

«Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России. Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора», — заявил Воронков.

Он добавил, что единственная известная ему официальная позиция IMAX — приостановка деятельности.

По мнению Воронкова, позиция компании IMAX может свидетельствовать о том, что ее представители либо думают, либо не знают, как им поступить.

По данным Воронкова, всего в России работает 51 кинотеатр с технологией IMAX.