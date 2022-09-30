В Барнауле завершил свою работу региональный ИТ-форум

Ежегодный ИТ-форум прошёл в Алтайском крае 15 и 16 сентября. В мероприятии приняли участие более тысячи участников: топ-менеджеры компаний, руководители и ИТ-специалисты предприятий и организаций различных сфер деятельности, представители производителей поставщиков ИТ-оборудования, а также программного обеспечения. В этом году форум посвятили импортонезависимости, информационной безопасности и развитию ИТ-инфраструктуры как в крае, так и в России в целом.

Впервые с начала пандемии все секции работали в офлайн-формате. Площадкой для проведения стала государственная филармония Алтайского края.

Фото: НТЦ Галэкс

Власти края всячески поддерживают отрасль, выделяя новые гранты на развитие.

«Сейчас по решению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко у нас сформирован пакет документов на проведение грантов для ИТ-компаний в размере 5 миллионов рублей. Сформирован именно такой объём на поддержку тех инновационных, перспективных решений, которые востребованы на территории Алтайского края в связи с реализацией стратегии по цифровой трансформации у нас в регионе», — говорит министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

В первый день форума объявили победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае им. В.И. Берегового». Всего в конкурсе участвовали 15 проектов по трём номинациям: Student apportunITy (студенческие стартапы — лучшие дипломные работы), Hot soctech (проекты социальной тематики) и Digital transformation (уже внедрённые проекты цифровой трансформации компаний).

В секции «Цифровизация бизнес-процессов как точка роста бизнеса в условиях санкций» перед участниками ИТ-форума выступили приглашённые ведущие эксперты партнёров фирмы «1С».

На заседании Совета ТПП РФ обсудили перспективы отечественного рынка информационных технологий в условиях санкций, а также возможности развития российского оборудования и программного обеспечения.

Фото: НТЦ Галэкс

Напомним, ИТ-форум — это независимая площадка для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем. Трёхсторонняя коммуникация бизнеса, власти и разработчиков направлена на перспективные партнёрские отношения.

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