В Белом доме из-за отравления Навального готовы поссориться с Кремлем

Отравление оппозиционера Алексея Навального в Белом доме рассматривают как один из факторов, определяющих дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой. Как пишет Reuters, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

По его словам, в Соединенных Штатах обеспокоены этой ситуацией. Если в результате выяснится, что к инциденту "причастны русские", то это скажется на российско-американских отношениях, уверен О’Брайен.

"Он очень смелый политик, который противостоит президенту России Владимиру Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье", – высказался о Навальном О’Брайен (цитата по РБК).

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Незадолго до этого тему госпитализации Навального затронул и президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что внимательно следит за тем, как развиваются события.

Как ранее писал amic.ru, Алексея Навального госпитализировали в реанимацию омской больницы, после того как у него резко ухудшилось самочувствие во время перелета из Томска в Москву.

Политик впал в кому. Его дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз – отравление.