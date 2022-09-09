В Бийске из 10 кг сливочного масла и сухого молока «произвели» 100 тонн «молочки»

Незаконный оборот 100 тонн молочной продукции неизвестного происхождения пресекло управление Россельхознадзора в Алтайском крае. При этом, по утверждению ведомства, непонятным образом компании удалось из 10 кг сливочного масла и сухого молока «произвести» 100 тонн «молочки». Подробности — в нашем материале.

Что случилось?

1 сентября ООО «Бочкари 1» получило от оптовой компании из Тюменской области 5 кг масла сладко-сливочного несолёного «Крестьянское» и 5 кг молока сухого цельного и в тот же день «произвела» 20 005 кг масла сладко-сливочного и 80 005 кг молока сухого цельного. Россельхознадзор направил информацию в полицию и налоговую службу, чтобы они приняли меры против нарушителя.

Что это за компания?

Учредитель ООО «Бочкари 1» Валерий Маслов связан с известным бизнесменом, председателем Алтайского союза предпринимателей Юрием Фрицем. Маслов был соучредителем ООО «Подряд», которым сейчас владеет Фриц. Кроме того, Маслов — соучредитель ООО «УК «Эко Ярмарка». СМИ сообщали о том, что Фриц — соинвестор проекта «Эко Ярмарка».

Как выявили нарушения?

Оборот 100 тонн молочной продукции незаконного происхождения пресекло управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай с помощью ФГИС «Меркурий». В пресс-релизе управления отмечается, что при производстве 100 тонн молочной продукции использовано 10 кг аналогичной продукции. Согласно данным системы «Меркурий», другого сырья в адрес компании не поступало.

Справка:

Федеральная государственная информационная система «Меркурий» — автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. ФГИС «Меркурий» позволяет создать единую информационную площадку для ветеринарных ведомств, производителей и продавцов подконтрольной продукции.

По адресу фактического местонахождения производственной площадки ООО «Бочкари 1» в Бийске, указанному в системе «Цербер», выехал инспектор ведомства. Проверка показала, что деятельность по заявленному местонахождению не осуществляется.

Информационная система «Цербер» — это система контроля и учёта в области ветеринарного надзора, предназначенная для обеспечения работы Центрального аппарата Россельхознадзора, территориальных управлений, ветеринарных управлений и участников внешнеэкономической деятельности.

Для предотвращения нелегального оборота продукции неизвестного происхождения управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай площадка ООО «Бочкари 1» переведена в статус фантомной и исключена из реестра информационной системы «Цербер».

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай направило информацию о деятельности ООО «Бочкари 1» в полицию и федеральную налоговую службу для принятия мер реагирования.