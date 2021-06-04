В ЦБ предложили разрешить играть на бирже детям с 12 лет
Первый зампред Банка России уверен, что в этом возрасте образование позволяет "считать сложные проценты"
12-летним детям следует разрешить покупать и продавать ценные бумаги на бирже, заявил зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Известиям". Сейчас минимальная возрастная планка для этого составляет 14 лет.
По его словам, уровень образования к этому возрасту позволяет производить вычисления, необходимые для участия в операциях на бирже.
"Тот уровень математики, который преподаётся, таков, что в 12 лет ребёнок имеет основы, чтобы считать сложные проценты", – уточнил представитель Центробанка (цитата по РБК).
Швецов также отметил, что "без практики научиться инвестировать невозможно".
Напомним, барнаульский пенсионер решил сыграть на бирже и лишился 400 тысяч рублей. Он думал, что общается с аналитиком, а на самом деле попался на уловки мошенника.