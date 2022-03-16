В Германии допустили упадок доллара из-за санкций против России

Немецкий экономист Хенрик Мюллер в своей статье для издания Spiegel предположил, что длительное доминирование доллара в международной экономической системе может прекратиться. Он связывает это с тремя основными причинами.

Мюллер считает, что непоправимый ущерб доверию к доллару на международном рынке может нанести инфляция. Так, например, рост потребительских цен в Америке уже сейчас составляет 7-8% и при этом имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Автор статьи отмечает, что введённые санкции против российской экономики носят беспрецедентный характер. Особенно выделяется заморозка валютных активов Российской Федерации, чего раньше в таком виде не происходило. В результате подобных действий в мировом сообществе могут возникнуть опасения, что Вашингтон может конфисковать валютные активы другой страны в любое время. Такой мощный подрыв доверия очень серьёзно навредит доллару и его положению на международном валютном рынке.

Кроме того, на положение доллара может сильно повлиять создание новых блоков из независимых государств. Подобные блоки суверенных государств, которые обладают фрагментированными финансовыми рынками, могут прийти на смену тем глобальным институтам, за которые выступают сейчас США. Такая тенденция также может повлиять на международный валютный рынок.

Ранее появилась информация о том, что после начала операции на Украине Россия заняла первое место в мире по числу санкций, обогнав Иран и КНДР. С 16 марта Бюро промышленности и безопасности США запретило ввозить в Россию алкоголь, табак, парфюмерию, женские сумочки, меховые изделия, одежду и обувь стоимостью выше 1000 долларов, кораллы, драгоценности, ювелирные изделия, ковры, антиквариат, автомобили, предметы искусства и концертные рояли.